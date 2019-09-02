لا يتوقعها العرب ولا غيرهم .. فوائد لا تحصى للثوم

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اﻋﻠﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ان اﻟﺜﻮم ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮد اﻟﺴﻤﻮم ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ وﻫﻮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺨﻀﺎر ﺷﻬﺮة، ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﻧﻜﻬﺔ ﻣﻤﻴﺰة وﻃﻌﻤﺎ ﻟﺬﻳﺬا، ﻓﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻖ ﻳﺤﻤﻲ ﻣﻦ اﻣﺮاض اﻟﺴﺮﻃﺎن واﻟﻘﻠﺐ وﻟﻪ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ، اﺑﺮزﻫﺎ:

ﻃﺮد اﻟﺴﻤﻮم واﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ، اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض واﻟﻌﺪوى وﻧﺰﻻت اﻟﺒﺮد واﻻﻧﻔﻠﻮﻧﺰا واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﻌﺰز ﺻﺤﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﻨﺎﻋﻲ وﻳﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ. قد يعجبك أيضًا: Advertisements وﻳﺤﺎﻓﻆ اﻟﺜﻮم ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻘﻠﺐ وﻳﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻠﻄﺎت واﻟﺴﻜﺘﺎت اﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻻﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺎت واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺠﺴﻢ، ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى ﺿﻐﻂ اﻟﺪم وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺿﺮﺑﺎت اﻟﻘﻠﺐ وﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ واﻟﻘﻮﻟﻮن وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻃﻴﺐ اﻟﻤﻌﺪة وﻋﻼج اﻻﻟﺘﻬﺎب واﻟﻘﺮح، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻄﺮد اﻟﺪﻳﺪان واﻟﺠﺮاﺛﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﺴﻢ. واﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻰ ان ﺗﻨﺎول اﻟﺜﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻳﻖ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻜﺮي ﻓﻲ اﻟﺪم واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﺒﻮﺑﺔ.

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