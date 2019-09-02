عاجل : بلاغ عاجل من البنك المركزي اليمني

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شدد البنك المركزي اليمني، الأحد 1 سبتمبر/أيلول، على جميع وسائل الإعلام بعدم إقحام البنك المركزي في أي صراعات سياسية.
وأكد المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، في بلاغ صحفي نُشر على حساب البنك المركزي اليمني بموقع "فيس بوك"، أن البنك المركزي اليمني يُمارس كافة وظائفه من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، وفي كافة فروعه بصورة طبيعية وبحياديه تامة، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وذلك خدمةً للمواطنين اليمنيين في كل مكان.
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ودعا البلاغ، كافة وسائل الاعلام للتوقف عن إقحام البنك المركزي اليمني، في أي صراع سياسي، والتوقف عن نشر الشائعات التي تُضر بالمصلحة العليا للوطن في ظل هذا الظرف الحساس، والذي يُضيف أعباءاً كبيرة على المواطن اليمني.
وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني يحتفظ بحقه في مقاضاة وسائل الإعلام التي تنشر، أو تروج للشائعات التي تُضر بالاقتصاد الوطني، وإتخاذ كافة الاجراءات الضرورية تجاه من يتجاوز ذلك.
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