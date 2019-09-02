شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اندلاع اشتباكات عنيفة ومفاجئة وسط مدينة عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1647690اندلعت مواجهات عنيفة بين مواطنين من جهة وعناصر تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد. وقالت مصادر محلية " إن مواجهات عنيفة اندلعت بين مواطنين وعناصر ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة البريقة". وأضافت المصادر" أن المواجهات اندلعت عقب مداهمات واسعة قام بها عناصر ما يسمى بالانتقالي لعدد من أحياء ومنازل المواطنين بالبريقة". وذكرت المصادر" أن الأهالي وقفوا للتصدي لعناصر ما يسمى بالانتقالي الجنوبي، ووقف محاولاته بختطاف مواطنين من أبناء المدينة". Advertisements 1647690

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : اندلاع اشتباكات عنيفة ومفاجئة وسط مدينة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.