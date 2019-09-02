شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد... دولة خليجية تفتعل شيئ غير متوقع وتضيء أبراجها بالعلم اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2498624أقدمت دولة خليجية على اضاءة أبراجها بعلم الجمهورية اليمنية.

وتداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، صورا لابراج الكويت وهي مبتهجة بعلم الجمهورية اليمنية.

واعتبر النشطاء أن ذلك يعبر عن موقف دولة وشعب الكويت الداعم للوحدة اليمنية، والرافض لكل المحاولات الفاشلة التي تروج وتسعى الى تقسيم اليمن الواحد الموحد عبر التاريخ. Advertisements 2498624

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