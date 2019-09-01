شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : وكالة رويتز تفاجئ الجميع وتعلن عن الطرف الذي تؤيدة السعودية في حرب الجنوب..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قد يعجبك أيضًا: Advertisements طعت وكالة رويترز الدولية، الشك باليقين وأجابت عن أسئلة متكررة تبحث عن جواب واضح وهو أين تقف السعودية من المعارك الأخيرة الدائرة بين القوات الحكومية الشرعية وبين مليشيا التمرد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

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