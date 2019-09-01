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سياسي جنوبي : الهزائم الميدانية والسياسية أفقدت الإصلاح السيطرة 

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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الأحد 1 سبتمبر 2019

يحيى غالب الشعيبي

يحيى غالب الشعيبي

سياسي جنوبي : الهزائم الميدانية والسياسية أفقدت الإصلاح السيطرة 

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الخليج 365 - متابعات

قال السياسي الجنوبي، المحامي، يحيى غالب الشعيبي، أن الهزائم الميدانية والسياسية التي تعرض لها الاصلاح الحزب الحاكم بالشرعيه افقدته السيطرة .

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وأضاف في تغريدة له بتويتر، "اليوم انهيار سياسي للاصلاح بعد ان هاجم البركاني والمؤتمر يشن هجوم ضد الحزب الاشتراكي".

وتابع الشعيبي : "حتى احزاب شركاء مع توجهه الوحدوي هاجمها الاصلاح الحاكم واثبت ان شركائه داعش، والقاعده ومليشيات الارهاب ضد الجنوب".

وشن حزب الإصلاح عبر وسائل إعلامه هجوماً حاداً على الأحزاب اليمنية التي وقع معها على وثيقة الشراكة كحزب المؤتمر والاشتراكي وبعض القيادات التي خالفته في توجهاته الخبيثة ومخططاته التآمرية ضد التحالف العربي والشرعية .  

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