الميليشيات تغتال شيخ قبلي موالي لها في صنعاء

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الأحد 1 سبتمبر 2019
القيادي القبلي الشعملي
كتب
عدن - الخليج 365
إغتالت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، شيخ قبلي موالي لها في العاصمة صنعاء، وذلك في إطار التصفيات البينية داخل أجنحة المليشيا .
ونقلت وكالة 2 ديسمبر عن مصادر موثوقة وأخرى مطلعة، على حد قولها، أن الميليشيا قاملت باغتيال الشيخ الموالي لها احمد الشعملي في شارع عمران بالعاصمة الواقعة تحت سيطرتها.
وكشفت المصادر للوكالة عن قيام مسلحين حوثيين ظهر اليوم الأحد باغتيال القيادي القبلي الشعملي أثناء تناوله طعام الغداء في مطعم المطوع أمام ملعب الثورة بحي التلفزيون. وأكدت المصادر أن القضية لم تكن جنائية بل ناتجة عن تصفيات بينية ما تزال أصابع الاتهام فيها تتجه نحو جناح تابع لمليشيا الحوثي عمد إلى تصفية المدعو الشعملي لتكرار سيناريو الاغتيالات الداخلية في أروقة المليشيا وقاداتها السلاليين والقبليين.
وعلمت الوكالة أن المدعو العشملي كان من أبرز قيادات المليشيات الحوثية الكهنوتية، وهو من مشايخ منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران وتربطه علاقات واسعة بالقيادات الحوثية العليا ، ويعد من أكثر الشخصيات التي ساعدت وكلاء إيران في التوسع.
وبحسب الوكالة لا يستبعد أن تظهر ردة فعل من قبل الطرف الذي يحسب عليه الصريع الشعملي للثأر له، خاصة وأن صراعا محتدما يعصف بأجنحة المليشيا الحوثية ويتم إخفاؤه لمنع حدوث انهيارات داخل الصف الكهنوتي.
يشار إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تفجر الصراع بين أجنحة المليشيا الحوثية ليطفو على السطح عبر موجة تصفيات بينية وصلت إلى دار زعيم الحوثيين بمصرع أخيه إبراهيم الذي جرى تصفيته وآخرين برفقته في منزل وسط صنعاء قبل ثلاثة أسابيع، وسبقه العشرات من القيادات وفق فرز قبلي وآخر سلالي وبتنافس محموم على النفوذ والسيطرة بالعديد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا كان أكثرها دموية في يوليو الفائت.
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