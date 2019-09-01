الميليشيات تقصف مواقع القوات المشتركة شرق الحديدة 

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
تواصل المليشيات الحوثية تصعيدها وخروفاتها المتواصلة للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة .
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصادر عسكرية ميدانية ان المليشيات قصفت مساء اليوم الأحد مواقع القوات المشتركة المرابطة شرق مدينة الحديدة بقذائف المدفعية واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة .
وأوضحت المصادر ان المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة بالقرب من مستشفى 22 مايو ومنطقة كيلو 16 وجوار كلية الهندسة ؛ مستخدمة قذائف مدفعية الهاون من عيار 120 ومدافع B10 ، واستهدفتها بسلاح البيكا وسلاح 12.7 وسلاح 14.5 .
ويأتي هذا التصعيد في إطار سلسلة خروقات المليشيات بقصف واستهداف الممتلكات العامة والمنشئات الصناعية والتجارية في سعي منها لتدمير البنية التحتية في الحديدة .
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