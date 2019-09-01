ميناء عدن يطمئن المستوردين ويؤكد إستمرار عمله بكامل طاقته الإستيعابية

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
أكدت مؤسسة مواني خليج عدن، إستمرار عمل ميناء عدن بكامل طاقته الإستيعابية، وذلك في بلاغ صحفي أصدرته الدائرة الإعلامية للمؤسسة بهدف طمأنة التجار المستوردين .
وجاء في البلاغ "تود الدائرة الإعلامية لمؤسسة موانئ خليج عدن (ميناء عدن) طمأنة التجار والمستوردين من أن ميناء عدن يعمل على مدار الساعة وبكامل طاقته الاستيعابية" .. مشيراً إلى أنه توجد حاليا سفينتين حاويات تفرغ حملتها من البضائع في محطة عدن للحاويات وثلاث سفن في رصيف المعلا تفرغ أخشاب وحديد الى جانب القاطر البحري التابع للأمم المتحدة. كما توجد عدد ثمان (8) سفن تنتظر دورها لدخول الميناء.
وأستغربت الدائرة الإعلامية في الميناء مما نشر وتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول الوضع الراهن لميناء عدن نتيجة الاحداث الأخيرة .. مؤكدة أن الميناء يقدم خدماته بصورة طبيعية مشيرة إلى انه بالإمكان زيارة موقع الميناء على الانترنت (portofaden.net) لمراقبة حركة السفن في الميناء لتحقق من ذلك.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.