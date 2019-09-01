إقتصادي جنوبي يوضح حقيقة أزمة الرواتب بسبب رحيل الحكومة عن عدن 

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أكد خبير إقتصادي جنوبي عدم تأثير تواجد الحكومة في عدن أو غيابها عنها على مساءلة صرف المرتبات والأجور لموظفي الدولة .



وقال الاستاذ مساعد في كلية كلية الاقتصاد بجامعة عدن، الدكتور مساعد القطيبي، في منشور على حسابه في الفيسبوك، "عمليا معظم الوحدات الاقتصادية لا تغطي إيرادتها نفقاتها ويصل متوسط نسبة العجز لدى تلك الوحدات أكثر من ٧٠% حسب بعض المعلومات المتحصل عليها، ويتم تغطية ذلك العجز من الباب الثالث للموازنة العامة للدولة الخاص بالمنح والمساعدات الخارجية، وخصوصا النفقات المتعلقة بالمرتبات والأجور والنفقات التشغيلية الخاصة بها".

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وأضاف "ومعلوم أن الحكومة لا توجد لديها في الوقت الراهن أية منح خارجية نقدية سوى الوديعة السعودية فقط، أي أن الحكومة تقوم بتمويل معظم نفقات المرتبات والأجور من خلال السيولة التي يحصل عليها البنك المركزي نتيجة قيامه بتغطية الاعتمادات الخاصة بالواردات السلعية للتجار والتي يتم تمويلها من الوديعة السعودية، وهذا ما هو عليه الحال منذ الحصول على الوديعة السعودية، هذا بالإضافة الى الاصدار النقدي الجديد الذي قام به البنك خلال الفترة الماضية".

وأشار القطيبي إلى أن البنك المركزي لا يزال يقوم بتغطية الاعتمادات الخاصة بالواردات من تلك الوديعة السعودية .. مضيفاص أن هذه الوديعة كافية لتغطية الاعتمادات لعدة أشهر قادمة، حسب خطة الحكومة الخاصة باستغلال هذه الوديعة وبرنامج الاستفادة منها. لا أقول أنها ستكفي لشهرين ولا لثلاثة أشهر بل أكثر من ذلك حسب علمي .

وأكد القطيبي أن الحكومة ستواجه فعليا مشكلة في تغطية النفقات الخاصة بالمرتبات والأجور بعد نفاد هذه الوديعة سواء في ظل وجود حكومة الشرعية في معاشيق أو في ظل عدم وجودها، ومسألة السيولة النقدية اللازمة لتغطية تلك النفقات ليس لها ارتباط ببقاء الحكومة من عدمها .

واختتم قائلا : "هذا للتوضيح لمن اعتقد أن وجود أزمة للمرتبات مستقبلا لها علاقة برحيل الحكومة من عدن، فالأزمة حتما ستواجه الحكومة سواء بقيت في معاشيق أو لم تبقَ وذلك عند نفاد الوديعة السعودية وعدم الحصول على منحة أو وديعة نقدية أخرى".