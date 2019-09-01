شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار كبير وغير متوقع... اخر اسعار الصرف قبل ان تغلق محلات الصرافة ابوابها مساء اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3270967أخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الاحد 1 سبتمبر 2019م. أسعار الصرف في صنعاء. الدولار شراء 593 إلى 594 البيع 597 إلى 598 ريال. السعودي شراء 154,5 إلى 155 البيع 155,4 إلى 155,6 ريال. Advertisements أسعار الصرف في عدن. الدولار شراء 604 إلى 607 البيع 609 إلى 611 ريال. آ السعودي شراء 158 إلى 159 البيع 159,5 إلى 160 ريال. هام: الأسعار غير ثابتة وتختلف كل لحظة.3270967

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