شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فتحي بن لزرق يهاجم المجلس الانتقالي ويكشف لأول مرة تفاصيل وأسرار خطيرة عنهم "تصريح" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8123166شن الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق هجوماً كاسحاً على المجلس الانتقالي الجنوبي عقب سيطرته على عدن.

وقال في منشور له بالفيسبوك رصده "يمن دايركت" أن الانتقالي يعجز عن إدارة عدن. وأنهم ليسوا سوى بائعين كلام وشعارات وأوهام لا تسمن ولا تغني من جوع.

ثم أردف يتحداهم أن يفلحوا في حكم عدن قائلاً: والأيام بيننا.

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فيما يلي نص المنشور:

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لن يستطيع الانتقالي حكم "عدن" وبيننا الأيام ، لن تستطيع حكم الناس بفوهة "البندقية"..

من لايملك مشروعا وطنيا جامعا لن يحكم "احد".

سيقتل نعم..

سيطلق الرصاص على كل المخالفين..

سيقتحم دور الناس وسيزج بالالاف في السجون..

ماذا بعد؟

ماهو مشروعك؟؟

ماهي ادبياتك ؟

لا شيء..

سوى التخوين والحديث عن المؤامرة والخونة والعملاء..

ماذا بعد؟

ستنتهي بعد اسبوع من كل المعارضين.

ستقتل كل المختلفين معك.

ستطارد كل مختلف معك..

ستنصب النقاط وستدقق في الهويات وكلا على حسب منطقته اما ان يمر او ان تودعه السجن..

ماذا بعد؟

هل ستفلح؟

لا والله ما افلحت ..

وبيننا الايام …

"عدن" كبيرة عليكم ..

مشروعكم المجنون هذا اصغر..

والوطن اكبر..

وبيننا الايام ..

#تعرف_تقول_قيق

فتحي بن لزرق8123166