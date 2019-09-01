شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ضربة قوية لعيدروس الزبيدي...احد اكبر قادة المجلس الانتقالي يعلن انشقاقة وأنضمامة للشرعية ويكشف عن تفاصيل خطيرة داخل المجلس الانتقالي "الاسم +صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2443053اعلن القيادي البارز في الحراك الجنوبي الشيخ محسن الختش المرقشي نجل الشاعر الكبير عبدالله سعيد الختش انشقاقه عن الحراك الجنوبي وانضمامه للشرعية . وقال ان ذلك يأت ذلك احتجاجا على الممارسات الخاطئة التي يتبعها بعض ادوات الانتقالي في عدن . Advertisements وكان الشيخ محسن الختش يصرف على فعاليات الحراك الجنوبي من جيبه الخاص منذ العام ٢٠٠٧م.

واكد ان انشقاقه رفضا لهذه الممارسات .

وتجري حاليا مشاورات مكثفة بين عدد من أبناء المراقشة وباكازم للإنشقاق عن الحراك الجنوبي والانضمام للشرعية .

من سالم المسعودي 2443053

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : ضربة قوية لعيدروس الزبيدي...احد اكبر قادة المجلس الانتقالي يعلن انشقاقة وأنضمامة للشرعية ويكشف عن تفاصيل خطيرة داخل المجلس الانتقالي "الاسم +صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.