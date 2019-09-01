شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات العمالقة تفاجى الجميع وتعلن عن موقفها من الأحداث وتبداء الان بالزحف باتجاه عدن "تطورات خطيرة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9344247عادت قوات من الساحل الغربي التابعة لقوات العمالقة الى عدن يوم السبت. وقال مركز اعلامي يتبع هذه القوات انه تتواصل عملية الدفع بالتعزيزات العسكرية من قوات ألوية العمالقة الجنوبية واللواء الثالث دعم وإسناد وألوية المشاة من جبهة الساحل الغربي صوب العاصمة عدن لتعزيز جبهات التصدي لقوات الإخوان Advertisements الزاحفة من الشمال نحو الجنوب . وبحسب المركز الاعلامي كانت قد توجهت في وقت سابق تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات العمالقة واللواء الثالث دعم وإسناد وألوية المشاة من جبهة الساحل الغربي وشاركت في عملية تأمين محافظة لحج والعاصمة عدن وتحرير عدد من مديريات محافظة ابين.9344247

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