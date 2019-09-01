شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي : يفجر مفاجأة مدوية ويكشف هذا ما سيفعله اليمنيون لو تحرروا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 7401702أشار إعلامي سعودي إلى ما سيفعله اليمنيين في حال تحررهم، وإلى المعجزات التي سيقدمونها وفيهم أصحاب الشهادات العليا من أرقى جامعات العالم .
وقال الإعلامي السعودي منصور الخميس، إن اليمن تمتلك ثروات لا تتوفر في كثير من الدول العربية كالنفط والثروة السمكية وهي سلة غذاء ليس لليمن فقط بل لكل المنطقة .
واضاف الخميس بالقول :"إضافة إلى المعادن وشباب اليمن الذين هم الثروة الحقيقية ففيهم المتعلم وأصحاب الشهادات العليا من أرقى جامعات العالم".
وأكد الإعلامي منصور خميس أن اليمن لو تحررت لصنع منها اليمنيون المعجزات .7401702
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