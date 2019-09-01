انتشار مكثف لقوات هادي في شبوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

كشفت مصادر محلية في محافظة شبوة، جنوب اليمن، عن تحركات مكثفة تجريها حكومة هادي لمواجهة اي هجوم محتمل على المحافظة من قبل المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم اماراتياً.

واكدت مصادر خاصة لـ” الخليج 365 ” أن حكومة هادي عززت من تواجدها في اليمن وارسلت تعزيزات عسكرية كبيرة الى المحافظة، كما وضعت خطة لمواجهة الحرب القادمة مع المجلس الانتقالي في شبوة.

وانتشرت وحدات عسكرية بمديرية ميفعة ومركزها التجاري مدينة عزان بالإضافة الى انتشار القوات على امتداد الخطوط العامة التي تربط مديريات الصعيد وحبان وبيحان بمركز المحافظة مدينة عتق .

كما جرىإعادة تمركز وانتشار قوات الاصلاح في طريق العبر الدولي.