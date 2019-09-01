بعد تهرب الصليب من المهمة.. لجنة الأسرى تدعو أهالي ضحايا مجزرة الاسرى في ذمار لإستلام جثثهم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

وجهت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، الدعوة لأسر ضحايا غارات العدوان السعودي على مقر احتجاز الاسرى في ذمار للحضور من أجل التعرف على ذويهم واستلامهم.

واكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى في تصريحه له أن لجنة الصليب الأحمر الدولي تجاهلت دعوة اللجنة الوطنية من اجل التنسيق لاستلام جثث ضحايا الاستهداف لسجن الأسرى ، الامر الذي دفع اللجنة الوطنية الى تسليم الضحايا لذويهم نيابة عن لجنة الصليب المناطة بهذه المهمة.

ودعا المرتضى كل الأسر التي لها أسير أو معتقل في السجن المستهدف للحضور إلى مستشفى ذمار للتعرف على الجثة واستلامها .د

وأشار المرتضى، إلى أن هذه الدعوة تشمل سواء كانوا في المناطق الخاضعة لسلطة المجلس السياسي الأعلى او كانوا في المناطق المحتلة.. داعياً أسر الضحايا التواصل مع الرقم الذي خصصته اللجنة للمتابعة والتواصل وهو : (733776388)