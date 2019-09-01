الاكثر مشاهدة - عــاجل : انهيارات متسارعة في صفوف مليشيات الإمارات وانتصار ساحق للجيش اليمني ومقتل أبرز قيادات الحزم الأمني.. ”مستجدات طارئة”

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر مطلعة بتمكن الجيش الوطني من تحقيق انتصارا ساحق على هجوما شنته ميليشيات الامارات الارهابية . وطبقا للمصادر فقط سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحزام الأمني الإماراتي علاوة عن تدمير اسلحتهم وعتادهم بالكامل بعد محاولة تسلل فاشلة على مواقع قوات الجيش الوطني في منطقة "قرن الكلاسي" قرب مدينة ‎زنجبار عاصمة ‎أبين . Advertisements ​​​ ​​​​ ​​​​​​ ​

واوضحت المصارد من بين قتلى التابعين لعناصر الحزام الأمني المتسللة أبو علي اليافعي احد أبرز القيادات السرية المقربة من الإمارات ووالذي يشغل وظيفة مسؤول تسليح الحزام الأمني في محافظتي ‎أبين و ‎لحج ويعد من العناصر الإرهابية التي إقتحمت المستشفيات إلى جانب حيدرة السيد وقامت بتنفيذ حملة إعدامات جماعية للجرحى .

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