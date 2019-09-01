الاكثر مشاهدة - بعد تورطها في ‘‘الفعل الفاضح’’ وظهورها بأوضاع مخلة ونشر (الفيديو) الراقصة المشهورة ‘‘صافينار’’ تهرب من مصر: ما يحدث معي أمر غريب..!

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تورطها في ‘‘الفعل الفاضح’’ وظهورها بأوضاع مخلة ونشر (الفيديو) الراقصة المشهورة ‘‘صافينار’’ تهرب من مصر: ما يحدث معي أمر غريب..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الراقصة الأرمينية "صافيناز"، أنها قررت اعتزال الرقص في مصر، والاكتفاء بإحياء حفلات بالدول العربية. وكشفت صافيناز عن سبب اتخاذها القرار، قائلة: "أصبحت أدفع مبالغ ضخمة من أجل الحصول على تصاريح رغم أنني أعلم أن هناك راقصات لا يدفعن شيئًا على الإطلاق وما يحدث معي غريب، وما أحصل عليه من أجر أصبحت أدفعه كرسوم للتصاريح".

Advertisements ​​​ ​​​​ ​​​​​​ ​ ويأتي قرار صافيناز، بعدما حرر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية محضرًا ضدها بتهمة بنشر الفسق والفجور وتحريض الفتيات على الرقص معها، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لها، أثناء حفل في الساحل الشمالي وهي ترقص بصبحة فتيات شبه عاريات تمامًا، ويقومن بحركات مثيرة وهن يرتدين المايو "البكيني". وأوضح مصدر من داخل جهاز الرقابة عقب البلاغ، أن صافيناز مهددة بمنعها من الرقص لفترة محددة في مصر، حيث من المقرر التواصل مع نقابة المهن التمثيلية باعتبارها الجهة المنوط بها استخراج تصاريح العمل للراقصات، وذلك حال عدم دفع الراقصة الأرمينية عدم دفع الراقصة الأرمينية بأدلة تثبت عكس ما جاء في المحضر.

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