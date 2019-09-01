الاكثر مشاهدة - علاء الفارس تفاجئ الجميع بأول ظهور على قناة الجزيرة ..شاهد الفيديو

عدن - ياسمين التهامي - قدمت الإعلامية الأردنية علا الفارس مساء اليوم الأحد نشرة إخبارية على شاشة ”الجزيرة“، في أول ظهور لها على القناة القطرية.

ونشرت القناة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، مقطع فيديو لظهور علا الأول، وعلقت عليه بالقول: ”شاهد الإعلامية علا الفارس في ظهورها الأول على قناة الجزيرة“.

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وكانت الفارس قد ذكرت السبت عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، أن أول ظهور لها على شاشة قناة الجزيرة سيكون مساء الأحد.

وكتبت: ”على بركة الله ألقاكم غدًا (الأحد) في أول ظهور على شاشة الجزيرة في نشرتَي السابعة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة“.

وتابعت: ”أسأل الله التوفيق والنجاح وأن أكون عند حسن ظن من منحوني هذه الثقة الكبيرة، والشكر موصول لكل زملائي في الشبكة الذين قدموا لي كثيرًا من الدعم والنصح والاحتواء“.