الاكثر مشاهدة - مفاجأة صادمة : اختراق حوثي لغرفة عمليات التحالف وتنفيذ عملية نوعية.. ومسؤول بارز يكشف (تفاصيل) ما حدث

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة : اختراق حوثي لغرفة عمليات التحالف وتنفيذ عملية نوعية.. ومسؤول بارز يكشف (تفاصيل) ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكر مسؤول حكومي يمني جريمة استهداف مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن سجنًا حوثيًا ومقتل نحو 80 مختطفًا من أنصار الشرعية اليمنية.

وقال محافظ محافظة المحويت، الدكتور صالح سميع، في منشور رصده "ناس تايمز": ليس هناك من تفسير لمجزرة ذمار هذا اليوم من قبل حلفاء الدولة ونظام شرعيتها وهم من المخفيين قسرا لدى الحوثي سوى واحد من أمرين : أولهما أن غرفة عمليات التحالف مخترقة من الحوثة .. وثانيهما أن القصف كان عمديا ومصحوبا بسبق الإصرار والترصد شأنه شأن قصف الإمارات للجيش الوطني في عدن وأبين".

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وكانت مقاتلات التحالف العربي شنت ساعات فجر اليوم الأحد مخازن قالت إنها لطائرات مسيرة مفخخة لميلشيا الحوثي المتمردة، في محافظة ذمار، بينما أعلنت الأخيرة سقوط 80 مختطفًا من أنصار الشرعية.