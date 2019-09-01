الاكثر مشاهدة - انقلاب مفاجئ : الجيش يثير جنون بن زايد.. ويحرر زنجبار وطلائع الشرعية تصل عدن واغتنام 770 مدرعة إماراتية والطيران يقصف بشكل هيستيري

شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب مفاجئ : الجيش يثير جنون بن زايد.. ويحرر زنجبار وطلائع الشرعية تصل عدن واغتنام 770 مدرعة إماراتية والطيران يقصف بشكل هيستيري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الناشط الشبواني، مبارك العولقي أن انقلاب الموازين على الأرض بشكل مفاجئ وسريع وتحقيق قوات الجيش الوطني لانتصارات ساحقة أسقطت كل رهانات الإمارات على مليشياتها، هو ما أثار جنون محمد بن زايد، ودفع طائراته لقصف الجيش الوطني بشكل هيستيري بعد أن وصلت طلائعه إلى عدن وسيطرت عليها.

وفي إحصائية نشرها العولقي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي واطلع عليها محرر "بويمن" ذكر العولقي أبرز انتصارات الجيش في مقابل خسائره خلال الايام الماضية.

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فيما يلي ننشر نص مقالة العولقي كما وردت:

"إليكم إحصائيات الغنائم والانتصارات التي انجزها الجيش الوطني حتى الآن:



1 /حررنا محافظة شبوة بكل مديرياتها ال 17 مديرية

2 /حررنا محافظة أبين بكل مديرياتها 11 مديرية

3 /سيطرنا على 16 معسكر في شبوة وأبين

4 /عدد المدرعات 218 مدرعة إماراتية

5/عدد الدبابات 12 دبابة

6 /عدد الأطقم 540 طقم

7/عدد المدافع 22 مدفع

8 /أكثر من 40 مخزن سلاح خفيف ومتوسط

وقبضنا على أكثر من 3000 مجند من النخبة والإنتقالي وأطلقنا سراح الجميع

وبعد أن علمت الإمارات بهذه النتائج جن جنونها وقامت بقصف قواتنا في منطقة العلم وخط شقرة

وإليكم الخسائر التي خسرناها حتى الآن نتيجة القصف

خسرنا 120 شهيد و 180 جريح و 30 طقم دمرت وأربع مدرعات وخسرنا منطقة العلم ومدينة زنجبار هذا هي خسائر الجيش فقط ولازلنا بكامل قواتنا والعتاد نسيطر على كل ماذكرت في الأعلى وننتظر الأوامر للزحف ومتلهفين لملاقاة كلاب زايد في عدن ورب العرش العظيم لم نتراجع عن تحرير عدن هذا كلام القيادة في الميدان وتحياتي للجميع ودعواتكم لنا بالنصر والثبات.

أخوكم المجاهد في سبيل الله والوطن

#مبارك_العولقي.