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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لماذا صمتت السعودية حتى اليوم ولم تعلق على قصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش الوطني .. خبير سياسي كويتي يكشف ما يدور وراء الكواليس

قال الباحث السياسي الكويتي الدكتور فايز النشوان ان صمت السعودية حتى الان دون اي تعليق على القصف الاماراتي على قوات الجيش الوطني يعطي دلالة واضحة على وجود خلاف بين الدولتين حول ذلك القصف . ------------------------------------------- شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عـــــاجـــــل : انقلاب مفاجئ في الامارات ،،، ومحمد بن راشد يصدر البيان رقم «1» • لماذا صمتت السعودية حتى اليوم ولم تعلق على قصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش الوطني .. خبير سياسي كويتي يكشف ما يدور وراء الكواليس Advertisements • عاجـــل : اعلان مفاجئ من الرياض يصدم قيادات المجلس الانتقالي .. انتم اخطر من حزب الاصلاح وترتبطون بالقاعدة وداعش وهذة الصور خير دليل ..شاهد • شاهد كيف ردت السعودية على الشكوى التي قدمتها الشرعية ضد الامارات .. اعلامي في واشنطن يكشف الكواليس ----------------------------------------- واضاف النشوان وهو رئيس مركز الرؤيـة للإستشارات السياسية والإستراتيجية في الكويت ، انه بعد مرور أيام على قصف طائرات اماراتية للجيش الوطني اليمني لم يصدر التحالف ولا السعودية بياناً في هذا الشأن وهو ما يعطي دلالة على وجود خلاف عن ذلك الفعل

واوضح النشوان في تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" ان التبرير الاماراتي ايضا وزعمها انها قصفت عناصر ارهابية في تلك العملية لم يحصل على أي تأييد دولي . «صوت المغتربين» يعيد نشر التغريدة كما وردت على حساب الدكتور فايز النشوان : ( بعد مرور أيام على قصف طائرات اماراتية للجيش الوطني اليمني لم يصدر التحالف ولا السعودية بياناً في هذا الشأن وهو ما يعطي دلالة على وجود خلاف عن ذلك الفعل كما لم يحصل التبرير الإماراتي أي تأييد دولي عن استهدافها لتنظيم ارهابي في تلك العملية فحتى الولايات المتحدة رفضت التعليق على ذلك)

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