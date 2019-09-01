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عدن - ياسمين عبدالعظيم - خلال رحلة عمل وترفيه لـ عدد من أكاديمييها وطلابها : جامعة العطاء تعزز جودة التعليم العالي بإتفاقيات تعاون وتبادل خبرات مع مؤسسات تعليمية في مسقط والكويت

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