الجعدي : فتوى التحشيد تؤكد وقوف الإصلاح خلف الارهاب

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements متابعات_الخليج 365

اعتبر عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، مساعد الأمين العام للمجلس، فضل الجعدي، فتوى التحشييد التي أصدرتها هيئة علماء اليمن، تأكيد مسؤولية حزب الإصلاح ووقوفه خلف الإرهاب .



وقال الجعدي في تغريدة له بتويتر، "بقدر همجية توظيف الدين لإضفاء الشرعية الدينية على الجرائم والنهب واستباحة الدماء بالقدر الذي يؤكد أن حزب الإصلاح مسئول مسئولية مباشرة عن كل اعمال الاغتيالات والتفجيرات والمفخخات التي حدثت في الجنوب والشمال وهو مستودع وداعم وأصل الأعمال الإرهابية التي خرجت منها القاعدة وداعش".

وفي تغريدة سابقة، قال الجعدي، إن الفتوى الدينية تعود مجددا إلى واجهة الأحداث، وهذه المرة باسم "هيئة علماء اليمن" التي يرأسها الإخواني "عبدالمجيد الزنداني" .. لافتاً إلى أنه في العام 1994، صدرت فتوى الإخواني عبدالوهاب الديلمي الشهيرة بتكفير الجنوبيين، وهدر دمائهم، واليوم تصدر هيئة علماء الإخوان فتوى تدعو إلى قتال المجلس الانتقالي الجنوبي.