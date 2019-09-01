هاني بن بريك : أصحاب فتوي غزو الجنوب أذرع للقاعدة الإرهابي

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الأحد 1 سبتمبر 2019
هاني بن بريك
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الخليج 365 - متابعات
أكد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، عدم إستغرابه من الفتوى الصادرة عن بعض رجال الدين في المحافظات الشمالية للتحشيد من أجل غزو الجنوب .
وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "استخدام الفتوى للتحشيد لغزو الجنوب غير مستغرب من حزب قوته قائمة على المؤدلجين حزبيا وذراعه العسكري تنظيم القاعدة.
وأضاف "ولكن فاتهم أن ما حصل في 94م وجلب أفغان العرب لن يتكرر - بإذن الله - فالوعي بخباثة المستغلين للدين لأغراض سياسية ارتفع جدا" .. مؤكداً أن الشرع مع من يدافع عن أرضه وعرضه ودينه.
ويكرر حزب الإصلاح، ما فعله في العام 1994م حيث أصدر رجال دين إخوانيون فتوى تدعو أبناء الشمال إلى الحشد من أجل إجتياح العاصمة عدن التي تسيطر عليها حالياً قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي .
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