شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة لمقاتلين الجيش وهم يشربون من الماء الوحل بعد حصارهم وأسرهم في كتاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 4107139نشر ناشطون هذه صور في مواقع التواصل الإجتماعي قيل انها للمقاتلين في جيش الشرعية بوادي جبارة وقرية الفرع في كتاف وهم يشربون من الماء الوحل بعد حصارهم وأسرهم وقتلهم .4107139

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