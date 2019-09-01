شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانه الحرب على الإمارات.. قرار صادم من محمد بن سلمان بشأن الرئيس اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8212605فجر خبير دولي، مفاجأة عن قرار أصدره ولي العهد السعودي وزير الدفاع، قائد الحرب في اليمن، محمد بن سلمان، بشأن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بعد إعلانه الحرب على الإمارات.

وأكد الخبير بالقانون الدولي محمود رفعت، السبت، أن السعودية حددت إقامة عبد ربه منصور هادي، وعدد من وزراء حكومته الشرعية في اليمن، بعد بيان إعلان الحرب على الإمارات.

وقال “رفعت”: “تم عزل (هادي) عن المسؤولين الذين فروا إلى السعودية بعد اجتياح ميليشيات الإمارات مدينة عدن؛ خاصة وزير الداخلية أحمد الميسري الذي تم اقتياده لمكان غير معلوم”.

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وأضاف الخبير الدولي: أن “(هادي) وجميع الوزراء بوضع السجناء محددة إقامتهم مجردين من هواتفهم وظهورهم السابق والمستقبلي تكرار مطابق لما تم مع سعد الحريري”.

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًّا على عدن الخميس الماضي، بعد غارات جوية لطيران الإمارات استهدفت مواقع الجيش اليمني في عدن وأبين (جنوب)، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وأقرت الإمارات، مساء الخميس، بشن ضربات جوية، جنوبي اليمن، وبررت ذلك بأنها “استهدفت مجموعات مسلحة ردًّا على مهاجمتها قوات التحالف في مطار عدن”.

وخرج بعدها عبد ربه منصور هادي، في بيان نشرته الرئاسة اليمنية، يتهم الإمارات بالعمل ضد مصلحة اليمن، وأنه وجه باستهداف القوات الإماراتية والطيران الإماراتي في اليمن؛ معلنًا بذلك الحرب عليها.8212605