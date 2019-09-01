شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : محمد جميح يثلج صدور كل اليمنيين ويفتح النار على ”الإمارات” لأول مرة.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7362158تحدث الكاتب اليمني المعروف الدكتور محمد جميح، عن دليل قاطع يثبت بأن الإمارات تستهدف الحكومة الشرعية ولا تستهدف مليشيا الحوثي الانقلابية. وقال جميح في تغريدة له على “تويتر” رصدها “المشهد الخليجي”: “حجم النار الذي أرسلته طائرات الإمارات على الجيش اليمني عكس حجم الحقد على مشروع الدولة اليمنية التي يمثلها هذا الجيش”. وأضاف: “كان بإمكان الطائرات إطلاق ضربات تحذيرية لو كان الأمر منع الجيش من دخول عدن، لكن النار التي قتلت وجرحت المئات كانت دليلاً على أن الإمارات تستهدف الشرعية لا الحوثيين”.7362158

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