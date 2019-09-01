شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : اقتربت نهاية "الانتقالي".. 6 رسائل لحاكم دبي تكشف غضبة من حرب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5468666بعد حملة مكثفة شنها مغردون إماراتيون ضد الحكومة الشرعية والرئيس هادي، وصلت إلى "السباب الشخصي"، خرج محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بست رسائل هامة لمواطنيه.

ووفقا لمتابعة "المشهد الخليجي"، ونص الرسالة الذي نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد بن راشد أنه ومع بداية موسم جديد للعمل والانجاز في الامارات "لن يسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب".

وقال: " العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي تأكل من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها. سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعن. لدينا وزارة للخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضا الحفاظ على 48 عاما من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم".

وأضاف: "لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب".. مؤكدا بأن صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد.

Advertisements

صدمة للانتقالي

ودللت رسائل بن راشد تلك الأقوال التي تحدثت عن خلاف إماراتي بين قادة الدولة على تعامل الإمارات مع الملفات الخارجية ومنها الملف اليمني وهو الأمر الذي أدى إلى إعلانها سحب قواتها من اليمن في موقف مفاجئ للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ومثّل الكشف عن هذه الرسائل وبشكل رسمي صدمة لقوات "الانتقالي الجنوبي" في اليمن والذي يعول على دولة الإمارات أو بالأصح يستند على دعهما الأساسي لتحقيق أهدافه، خصوصا بعد أن ظهر للجميع ركاكة قواته في المعارك الأخيرة مع قوات الجيش الوطني في شبوة وأبين وعدن.

5468666