قيادي جنوبي يكشف لــ "الخليج 365" خيانة حزب الإصلاح للتحالف الداعم للإستقرار في الجنوب

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الشحات غريب

قال القيادي الجنوبي «محمد عمر بامجبور» إن حزب الإصلاح سعى عبر الجماعات والمليشيات الارهابية والفتاوي التكفيريه والمطابخ الاعلاميه التي يمتلكها هذا الحزب لمحاربة، وتدمير كل ماحققة التحالف العربي في الجنوب.



وأضاف في تصريحات خاصة بأن حزب الإصلاح قام بنشر سمومه والاشاعات المغرضه والتحريض ضد النخب والأحزمة الامنية في الجنوب، عبر إعلامه المعادي منذ أن بدأ التحالف في انشاء وبناء هذه النخب والأحزمة الامنية، وذلك مقدمات لتغطيه الحرب الرعناء التي يشنها اليوم ، ناهيك عن الأعمال الارهابية التي قام بها عبر أجنحته الارهابية داعش والقاعده من تفجيرات واغتيالات غادرة نالت أفراد وقيادات من النخب والأحزمه الأمنية واستهداف المعسكرات والنقاط الأـمنيه خلال الفتره الماضية.

وأشار بأن الحرب التي قام بها حزب الاصلاح على النخب والأحزمه الأمنية المدعومه من التحالف العربي هي حرب ضد التحالف العربي وخيانة التحالف الذي يدعم أمن واستقرار الجنوب وشعبه.