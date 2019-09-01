صيادو مدينة شقرة يعانون من فساد الأسماك نتيجة لعدم تواجد الثلج

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صيادو مدينة شقرة كتب الخليج 365-أبين شكا صيادو مدينة شقرة بمحافظة أبين من انعدام الثلج في المدينة والذي ادى بدوره الى فساد الاسماك بعد اصطيادها.

Advertisements ويستخدم الصيادون الثلج باسعار مرتفعة لحفظ الاسماك نتيجة لعدم وجود الثلاجات الكهربائية. وطالب رئيس جمعية شباب شقرة التعاونية السمكية، وزارة الثروة السمكية والسلطة المحلية في أبين بإعادة تأهيل وتشغيل مصنع تعليب الأسماك، وتوفير مصانع ثلج. وقال، إن عدم وجود الثلج يسبب في انخفاض أسعار السمك، حيث هبط سعر الكيلو جرام لأسماك الثمد إلى 500 ريال. Advertisements

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