تعرف على طاقم منتخب الشباب الوطني لكرة القدم 

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الأحد 1 سبتمبر 2019

المدرب الوطني أمين السنيني

كتب الخليج 365-متابعات

اقر الاتحاد العام لكرة القدم بتعيين الطاقم الفني والاداري للمنتخب الوطني للشباب لكرة القدم استعداداً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً.

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وكان الاتحاد أواخر الأسبوع الماضي قد عين المدرب الوطني أمين السنيني مدرباً لمنتخب الشباب فيما أعلن مؤخراً بقية الطاقم الفني والإداري للمنتخب، حيث تم تعيين مصطفى السهلي مديراً للمنتخب، وشهيم النوبي مساعداً للمدرب وخالد عاتق مدرباً للحراس، عبده باخلة إدارياً والدكتور عارف قدار طبيباً وقاسم صالح إخصائي علاج طبيعي وعبدالله قائد منسقاً إعلامياً.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب معسكره خلال اليومين المقبلين استعداداً لخوض التصفيات الآسيوية التي تقام بمشاركة 46 منتخباً موزعة على المنطقتين الجغرافيتين غرب آسيا والذي يشارك فيها 25 منتخباً وشرق آسيا التي تشارك فيها 21 منتخباً تم توزيعها على 11 مجموعة، ووفقاً لنظام التصفيات يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة إلى النهائيات الآسيوية 2020 إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني بين المجموعة الـ11 إضافة إلى الدولة المضيفة للنهائيات والتي سيتأهل منتخبها مباشرة إلى النهائيات، وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.