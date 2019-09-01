استشهاد 4 مدنيين بينهم نساء وأطفال بلغم زرعته المليشيا في الدريهمي

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الأحد 1 سبتمبر 2019

الغام مليشيا الحوثي

كتب Advertisements الخليج 365-الحديدة

استشهد اربعة مدنيين بينهم اطفال ونساء بلغم زرعته مليشيا ايران الحوثية في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.



وقالت مصادر محلية إن المواطن ماجد ريب استشهد مع زوجته وطفلتين من أقاربهم في انفجار لغم زرعه الحوثيين في قرية المرايبة شرق منطقة الطايف، بمديرية الدريهمي جنوب غرب الحديدة.

وتستخدم مليشيا الحوثي الالغلام في معاركها غير أنها حصد أرواح الالاف المدنيين لا سيما في الحديدة الاكثر زراعة للالغام.