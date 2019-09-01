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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الشحات غريب
قال عبدالله جرجور الناشط الجنوبي إن دولة الإمارات لها دور كبير في محاربة الإرهاب، فقد أثبتت قدرتها في محاربة داعش والقاعدة باليمن.
وأضاف في تصريحات خاصة بأن الإمارات عملت على ثبيت الأمن والإستقرار في الجنوب رغم عرقلة الحكومة الشرعية الذي عملت على دعم الإرهاب في الجنوب لزرع الفوضى وعدم الاستقرار. وثمن القيادي الجنوبي الدور الإماراتي وإسهامها بشكل كبير ومؤثر في تجفيف منابع الإرهاب.
يذكر أن الإمارات قامت بحهود كبيرة في مكافحة الإرهاب في اليمن ، وهي مستمرة الآن عبر التصدي للتنسيق بين قوات الإصلاح والقاعدة.
ولطالما أكدت الإمارات التزامها التام بمواصلة الحرب ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، حتى استئصاله بشكل كامل، حيث تعمل القيادة العسكرية الإماراتية على ذللك منذ سنوات، بحكم خبرتها في الحرب على الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر ناشط جنوبي لــ "الخليج 365": الإمارات أثبتت قدرتها في محاربة داعش والقاعدة باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.