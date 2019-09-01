إصابة 5 عمال بقصف حوثي على مجمع إخوان ثابت في الحديدة

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365-الحديدة أصيبت خمسة طاقم العمل في مصانع اخوان ثابت بمدينة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن قصف حوثي استهدف مجمع اخوان ثابت بقذائف المدفعية ادى الى اصابة خمسة من العمال. كما تسبب القصف باضرار كبيرة في المباني. وذكرت المصادر أن قذائف أخرى سقطت على مصنع المواد الكرتونية في المجمع، حيث أشعلت حريقًا هائلًا فيه، وتسببت بأضرار مادية فادحة، وعطّلت خطوط الإنتاج“

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