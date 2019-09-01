تدشين حملة تحصين واسعة ضد الحصبة الألمانية بطور الباحة في لحج

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-لحج نفذت اليوم الاحد حملة تحصين واسعة في طور الباحة بمحافظة لحج ضد الحصبة الالمانية.

Advertisements ونفذت الحملة منظمة رعاية الأطفال save the children وبتمويل من منظمة اليونيسف للطفولة. وذكر هيكل أن عدد المستهدفين بهذه الحملة حوالي 4500 طفل وطفلة من سن 6أشهر - 5أعوام في أربعة مواقع هي ( المستشفى المركزي -مركز الأمومة والطفولة - الفرشة - الغول ) يشارك في الحملة 32 عامل وعاملة في القطاع الصحي مبيناً بأن فترة الحملة 3 أيام . ودعا هيكل الآباء والأمهات لتفاعل الإيجابي والتوجه إلى تحصين أطفالهم وأن اللقاح يصرف مجاناً بكل المواقع الصحية المشار إليها آنفاً . Advertisements

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