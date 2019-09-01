اللواء ثابت جواس يعود إلى عدن 

أفادت مصادر محلية أن اللواء ثابت جواس عاد الى عدن بعد تأديته فريضه الحج.
وذكرت المصادر أن جواس سيبدأ في مباشرة عمله في قياده محور العند.
وكان جواس قد ظهر في تسجيل مصور تأييده للمجلس الانتقالي وما قام به في عدن من تأمين المدينة.
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