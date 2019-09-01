مظاهرات حاشدة في الحجرية بعد أحداث إدارة الشمايتين 

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-تعز

احتشد الالاف من ابناء مديرية الحجرية اليوم رفضا للاعتداءات التي نفذتها عناصر غير مسؤوله على مبنى ادارة امن الشمايتين.

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وشدد المشاركون في التظاھرة التي اقیمت أمام المجمع الحكومي لمدیریة الشمایتین بمدینة التربة، علىأن الحجریة ومدیریاتھا ومدینة التربة تنعم بالأمن والاستقرار وأن محاولات إفساد السلم الاجتماعي في المدینة والتأجیج المناطقي وإثارة الكراھیة والأحقاد لا یخدم إلا ملیشیا الحوثي المتمردة ومعھا تجار الحروب.

واكد المظاهرون دعمهم للسلطة المحلية بقيادة نبيل شمسان، مطالبین لھ باتخاذ موقف حازم تجاه التحركات المسلحة على أبواب مدینة المعافر والبیرین وتقدیم المسؤولین عن الأحداث الأمنیة الاخیرة في مدینة التربة والبیرین للمحاسبة.

وندد المشاركون في المظاھرة بالأحداث التي شھدتھا مدینة التربة ومنطقة البیرین في الـ15 من أغسطس الماضي من اعتداء ھمجي على مبنى إدارة الأمن نفذتھ عناصر غیر مسؤولة لفرض مدیر أمن للمدیریة بدوافع حزبیة.

وأشاد المشاركون في المظاھرة بقیادة اللواء 35 مدرع العمید عدنان الحمادي والذي كان لھ دور بارز في تثبت الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجھة الملیشیات الحوثیة الانقلابیة، وحكمتھ وصبره إزاء التصرفات غیر المسؤولة من بعض التشكیلات العسكریة التي تتحرك بدوافع حزبیة وتحاول بسط سیطرتھا والتدخل في النطاق الجغرافي لمسرح عملیات اللواء 35 مدر