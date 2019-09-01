داعية من جنوب اليمن يرد على هيئة علماء اليمن وهذا ما قاله

Advertisements

الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-عدن

رد الشيخ والداعية أنور سليم الصبيحي على فتوى هيئة علماء اليمن داعيا الهيئة الى التوقف عن اللعب بالدين.

وفيما يلي نص الرد كاملاً:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد:

ياعلماء الشمال أليس فيكم رجل رشيد اين غابت عنكم الحكمة في زمن عفاش جمع العلماء تحت مسمى جمعية علماء اليمن وكانوا يصدرون له الفتاوى بتكفير شعب الجنوب واستباحة دمائهم.

ثم عندما قامت ثورة الشباب انشق مجموعة من علماء الإصلاح من الجمعية وشكلوا هيئة علماء اليمن واستمروا على إصدار الفتاوى بتكفيرنا واستباحة دمائنا وان الوحدة اليمنية مقدسة .

Advertisements

ثم لما قوي عود الحوثي شكل رابطة علماء اليمن واستمروا أيضا بتكفيرنا واستباحة دمائنا واباحوا له اجتياح الجنوب .

واليوم تجمع علماء الهيئة والجمعية والرابطة وافتوا بتكفيرنا واستباحة دمائنا وحشدوا كامل عدتهم وعتادهم واجتاحوا أرض الجنوب وبدأوا بشبوة وكأنه لم يكن بينهم حرب وكأن الحوثي لم يخرجهم من الشمال وياتوا علينا لاجئين .

ياعلماء الاصلاح الساكنين في قطر وتركيا وفي فنادق الرياض الدولة التي توحدنا معها احتلها الحوثي طهروها اولا ثم تحدثوا عن وحدتكم .

الا تستحوا تكفروننا وتريدون منا ان نطهر ارضكم ان كنتم رجالا حقا أصدروا الفتاوى لاتباعكم بالجهاد لتطهير صنعاء واحشدوا إلى جبهة نهم لانه لم يتبقى على صنعاء الا مسافة عشرين كيلوا اما الجنوب فقد خرج من ايديكم ولم تعد هذه الفتاوى الزائفة تنطلي على أحد .

عودوا أنتم واولادكم من الفنادق وجاهدوا إن كنتم تزعمون انه جهاد ولا تغرروا بأبناء الناس وعليكم ان تعلموا أنه حتى لو اجتحتم الجنوب مرة ثالثة لن تستفيدوا شيئا وليس معنى ذلك ان الوحدة باقية قد اجتاحها عفاش في صيف ٩٤ واجتاحها الحوثي.

إن الوحدة قد انتهت بالنسبة لشعب الجنوب ولم تبقى الا في عقولكم لأنكم توحدتم مع الأرض والحجر ولم تتوحدوا مع البشر.

أنتم لا ترون الا مصالحكم فقط وفي الاخير أقول لابناء الجنوب عودوا من كل الجبهات والزموا ارضكم ودافعوا عنها وليدافعوا هم عن أرضهم .

اللهم فكنا من عصابة صنعاء فكا جميلا ولا تجعل لشياطين صنعاء علينا سبيلا ولا تجعل لشياطين الاصلاح علينا سبيلا اللهم عليك بعصابة ال الاحمر اللهم احفظ أهلنا في الجنوب اللهم ان عصابات الشمال قد تجمعوا لقتل أهلنا في الجنوب اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اشغلهم بأنفسهم واكفنا شرهم واذاهم اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واشغل الفاسدين الفاسدين واشغل المجرمين بالمجرمين اخرجنا من بينهم سالمين والحمد لله رب العالمين.