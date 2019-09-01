وزع مركز سلمان اليوم الاحد في محافظة الجوف مكائن خياطة وغيرها من الادوات للنساء وذلك ضمن مشروع تحسين سبل العيش الممول من المركز.



واستفاد من هذه المنح مئتين امرأة.

وتدفع هذه المساعدات في تحسين ظروف العيش لدى القطاع النسائي في مجالات الخياطة والكوافير والتصوير الفوتوغرافي.

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كانت هذه تفاصيل خبر 200 امرأة تستفيد من منح مشروع سبل العيش في الجوف بدعم مركز سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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