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مكتب التربية في أبين يعلن تأجيل موعد الدراسة في عموم المدارس

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اليمن العربي-أبين 0 تبليغ

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

مكتب التربية في أبين يعلن تأجيل موعد الدراسة في عموم المدارس

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الخليج 365-أبين

اعلن مكتب التربية في محافظة أبين عن تاجيل موعد الدراسة في عموم المدارسة بمديريات المحافظة.

وذكر مكتب التربية في بيان له أنه الدراسة اجلت من اليوم الى السبت القادم.

وجاء ذلك بحسب البيان نظرا للظروف التي تمر بها المحافظة.

كما اهاب بدور الفاعل لمديري الادارات والمدارس بشكل عام في تنفيذ ذلك والالتزام بما ورد في التعميم، لضمان نجاح تدشين العام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م.  

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