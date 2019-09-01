مصرع خبراء من حزب الله في جبهة كتاف بصعدة

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365-صعدة قالت مصادر محلية متطابقة أن خبراء من حزب الله الارهابي لقو مصارعهم في جبهة كتاف بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وذكرت ذات المصادر أن عناصر حزب الله لقوا حتفهم أثناء المواجهات الأخيرة بين القوات الحكومية والمليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانياً. ويأتي هذا في ظل اشتباكات عنيفة تشهدها الجبهة وتبادل قصف مدفعي بين قوات الجيش والمليشيا.

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