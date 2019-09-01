بن بريك يشدد على ضرورة التحلي باليقظة للحفاظ على أمن أبين

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الأحد 1 سبتمبر 2019

زيارة تفقدية لبن بريك

كتب الخليج 365 ـ عدن

نظم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني علي بن بريك، صباح اليوم الأحد، زيارة تفقدية لعدد من مديريات محافظة أبين.

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وبحسب مصادر إعلامية، قام بن بريك بجولة تفقدية للقوات المسلحة الجنوبية المرابطين على مداخل ومخارج المدن، وكذلك القوات المنتشرة لحفظ السكينة العامة وحماية المرافق العامة والممتلكات الخاصة من أعمال النهب والسلب.

ولفتت المصادر إلى أنه كان في استقبال نائب رئيس المجلس الانتقالي، لدى وصوله مدينة زنجبار، الشيخ عبدالله الحوثري، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في محافظة أبين، والعميد عبداللطيف السيد قائد قوات التدخل السريع والحزام الأمني في المحافظة.

وأثنى نائب رئيس المجلس الانتقالي، على الانجازات العسكرية التي حققها أبناء أبين بطردهم للقوات الغازية من الشمال وتطهير محافظتهم من ميليشيات الإرهاب الإخوانية وعناصر تنظيمي القاعدة وداعش، الذين قدموا إلى المحافظة متدثرين تحت غطاء الشرعية.

وأكد بن بريك على ضرورة التحلي باليقظة والحس الأمني لمنع محاولات زعزعة أمن واستقرار المحافظة، والوقوف بحزم وحسم أمام الجماعات الإرهابية التي تحلم بالعودة مجدداً إلى أبين.