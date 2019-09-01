بن بريك يزور زنجبار لأول مرة بعد الأحداث الأخيرة

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الأحد 1 سبتمبر 2019
هاني بن بريك
كتب
الخليج 365-أبين
زار نائب المجلس الانتقالي هاني بن بريك اليوم مدينة زنجبار عاصمة ابين لأول مرة بعد الاحداث الاخيرة.
وخلال زيارة بن بريك للمدينة طاف على عدد من المواقع الامنية.
وقدم بن بريك من عدن على راس قوة عسكرية كبيرة عادت لاحقا الى عدن.
وعبر بن بريك عن اشادته بجهود قوات الانتقالي في زنجبار.
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