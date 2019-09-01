مليشيا الحوثي تقصف مصانع إخوان ثابت بالحديدة 

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365-الحديدة

تواصل مليشيا ايران الحوثية خرق الهدنة في الحديدة حيث قصفت مجمع اخوان ثابت التجارية بالمدفعية.



وقالت مصادر محلية إن المليشيا جددت قصفها المدفعي على مصنع إخوان ثابت التجاري والصناعي شرق مدينة الحديدة”.

وذكرت أن القصف طال محطة التحلية في المصنع، ومصنع المواد الكرتونية، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة فيه”.

وأسفر القصف عن سقوط جرحى من عمال المصنع، بالإضافة إلى اللحق بالمصنع دماراً كبيراً، تسبب بعطل خطوط الإنتاج فيه”.