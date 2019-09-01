المالكي: ميناء الحديدة لايزال بوابة عبور السلاح الإيراني للميليشيات

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الأحد 1 سبتمبر 2019

المالكي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال الناطق باسم التحالف، العقيد ركن تركي المالكي، إن الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي لا ينقطع.

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وأضاف المالكي، في تصريح إلى قناة "الحدث"، أن ميناء الحديدة لايزال بوابة عبور السلاح الإيراني للميليشيات.

ونفى المالكي، اليوم الأحد، أيلول 01، 2019، أي قصف لسجن حوثي في محافظة ذمار.

يشار إلى أن إيران واصلت، وعبر أكثر من وسيلة، تهريب السلاح إلى مليشيا الحوثي.