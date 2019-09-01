شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن.. المجلس الانتقالي يفاجئ الجميع بموقف غير مسبوق بشأن أبناء المحافظات الشمالية في عدن..! – (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2469974

طمأن نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك أبناء الشمال المتواجدين في عدن وبقية المحافظات الجنوبية وحذر من الإساءة لهم أو الاعتداء عليهم.

وقال بن بريك في تغريدات على صفحته في تويتر ـ رصدها محرر "يمن الغد": لانقبل بالإساءة لإخوتنا الشماليين أبدا، لا على مستوى الإعلام ولا على مستوى مواقع التواصل، ولا على المستوى الجماهيري الشعبي والشارع العام ، هم معنا يمارسون حياتهم وعملهم التجاري والحكومي".

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وأضاف "وضعنا غرفة عمليات خاصة لتلقي الشكاوي لأي إساءة، والتصعيد الإعلامي من قبل الإخونج فتنبهوا".

وتابع الشيخ بن بريك في تغريده أخرى "مشكلتنا في اليمن -الشمال- مع فئة باغية ظالمة ناهبة ترى الجنوب حقا من حقوقها وملكا لها، وهذه الفئة ليست الشعب في الشمال هي فئة خبيثة وجرثومة شر تعمل ضد الشعب في الجنوب العربي واليمن والمنطقة العربية بأسرها يتقدمها حزب ألّا إصلاح الإخونجي الإرهاربي وحثالة من الدنيويين المرتزقة".2469974