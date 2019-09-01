وزير الخارجية الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير اليمني لدى طهران

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران
قدم سفير الجمهورية اليمنية إبراهيم محمد الديلمي اليوم بطهران نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني الدكتور محمد جواد ظريف كسفيرا لليمن لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وكان السفير الديلمي قد أدى، أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس مهدي المشاط، وذلك عبر الأقمار الاصطناعية نتيجة الحصار السعودي المفروض على اليمن.
وبعد أداء اليمين حمل الرئيس المشاط السفير الديلمي نقل تحياته إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.
وأعرب الرئيس المشاط عن أمله في أن يكون فتح سفارة للجمهورية اليمنية في إيران بداية لإعادة بقية دول العالم فتح سفاراتها في العاصمة صنعاء.
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