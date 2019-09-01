الاكثر مشاهدة - ورد الآن : قوات عسكرية ضخمة تفاجئ الجميع وتدخل الان العاصمة عدن ومصادر تكشف هويتها (تفاصيل)

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : قوات عسكرية ضخمة تفاجئ الجميع وتدخل الان العاصمة عدن ومصادر تكشف هويتها (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثت قوات العمالقة، اليوم الأحد، تسجيلاً مصوراً يواكب التدفق المستمر لقوات عسكرية كبيرة من الألوية الجنوبية في الساحل الغربي إلى عدن وأبين لتعزيز دفاعات وحماية أمن المحافظات الجنوبية والتصدي لقوات الشرعية الزاحفة نحو الجنوب، في سلوك واضح لحرف بوصلة واتجاه معركة الشرعية والتحالف عن الشر المستطير المتمثل بمليشيا الحوثي.



و وفقا لمصادر عسكرية، تتواصل عملية الدفع بالتعزيزات العسكرية من القوات الجنوبية في الساحل الغربي؛ ألوية العمالقة، واللواء الثالث دعم وإسناد، وألوية المشاة، صوب العاصمة عدن لتعزيز جبهات التصدي لتعزيز قوات الشرعية من الشمال نحو الجنوب.

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وأظهر التسجيل المصور، وهو الثاني من نوعه خلال أيام قلائل، طوابير طويلة للمئات من العربات والمركبات والأطقم والشاحنات مختلفة الأحجام والأغراض والمدرعات وأعداداً كبيرة من المقاتلين والجنود في تحركهم قدماً من الساحل الغربي نحو عدن.



يأتي هذا في ظل تزايد المؤشرات على تحشيد جديد يستهدف الجنوب والعاصمة عدن، بحسب مصادر جنوبية وعسكرية، وطبقاً لتحذيرات من مراقبين وميدانيين.



وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، حذر اليوم الأحد، في أول تعليق رسمي له على بيان هيئة علماء اليمن، من مغبة التداعيات العسكرية الخطيرة، وأعلن أن مكتبه في جنيف قام بتسليم نسخ مترجمة “للفتوى التكفيرية” إلى المنظمات الإنسانية والحقوقية.



وكانت تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات العمالقة واللواء الثالث دعم وإسناد وألوية المشاة، توجهت في وقت سابق، من جبهة الساحل الغربي وشاركت في عملية تأمين محافظة لحج والعاصمة المؤقتة عدن وتحرير عدد من مديريات محافظة أبين.



